Empoli, che peccato! L’Hellas passa in zona Cesarini

Dopo aver fermato il Napoli e battuto la Juve il Verona allunga la striscia di risultati positivi grazie ad un gol allo scadere di Tameze.

A farne le spese un coriaceo Empoli, beffato in pieno recupero e sorpassato in classifica dai veronesi, al nono posto, con 19 punti (contro i 16 dei toscani). Primo tempo in cui gli azzurri avrebbero meritato di chiudere in vantaggio, ma che vanno sotto a inizio ripresa. Poi il meritato pari. Gunter intercetta in maniera maldestra e Simone Romagnoli non deve fare altro che spingere in rete sulla linea, per il primo gol in Serie A del capitano della formazione di Andreazzoli. Bajrami sfiora il colpaccio con due squilli, entrambi respinti da Montipò. Sembrerebbe finita, ma nel primo minuto di recupero arriva la rete della vittoria per il Verona: triangolo sulla destra con Barak, inserimento in area e destro ad incrociare sul secondo palo di Tameze, che fulmina Vicario e manda in estasi la panchina di Tudor. Andreazzoli torna a perdere dopo tre turni.



Le parole di mister Aurelio Andreazzoli al termine di Hellas Verona-Empoli



Via YouTube by Empoli FC