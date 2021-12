Fiorentina, un giocatore positivo nei quattro registrati nel gruppo squadra

ACF Fiorentina ha comunicato che, nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 svolti quest’oggi, sono stati riscontrati quattro casi di positività all’interno del gruppo squadra, di cui un calciatore.

I test sono stati svolti individualmente e senza alcun contatto tra tesserati, per questo motivo la squadra non entrerà in bolla e potrà proseguire la regolare attività di allenamento.

Per quanto riguarda la Primavera, l’attività è ripresa ed ai controlli effettuati non sono state riscontrate ulteriori positività.

La ripresa degli allenamenti della Squadra Femminile, infine, è prevista per il prossimo 3 gennaio.