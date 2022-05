Sébastien Frey fiducioso sul finale di stagione della Fiorentina

Un Portiere esplosivo e molto stimato anche a livello umano. Un Numero Uno che ha fatto la storia del calcio italiano. Autentica bandiera per il pallone nazionale e per club di prestigio quali Inter, Fiorentina, Verona e Parma. Schietto e senza peli sulla lingua, Sébastien Frey si è concesso in esclusiva ai nostri microfoni, commentando il finale di stagione della Fiorentina e la situazione generale dei portieri, sia in Italia che in Europa.

Ciao Sébastien, cosa ti aspetti da questo finale di stagione della Fiorentina?

“Sarà un finale di stagione complicato in quanto la Fiorentina giocherà contro squadre che hanno tutte qualcosa da giocarsi. Nonostante questo rimango fiducioso”

Esiste nel calcio moderno un nuovo Sébastien Frey: ti rispecchi in qualche estremo difensore di oggi?

“Ad oggi vedo un portiere che mi assomiglia nel modo istintivo ed esplosivo di parare: Jan Oblak, portiere dell’Atletico Madrid di Diego Simeone, che per me da un po’ di anni a questa parte è uno dei migliori portieri”

Parlaci dei tuoi prossimi eventi: quando e dove si svolgeranno?

“Domani una partita con gli ex della Nazionale a Nizza. Poi sarò in Belgio con Ronaldinho, Sneijder e Amauri per il vino. A maggio a San Siro per una super partita con tutte le star mondiali per la Fondazione Samuel Eto’o. Successivamente Roseto degli Abruzzi, Dubai, Doha. Insomma avrò un po’ di cose da fare”

Mercoledì 1 giugno sarai al Summer Soccer Stars, organizzato a Roseto da Nardone Eventi. Un’iniziativa benefica molto interessante: cosa significa per te unire lo sport alla solidarietà?

“A giugno sarò in Abruzzo per un evento benefico con alcuni amici. Adoro questa tipologia di eventi. Grazie a quello che abbiamo rappresentato nel mondo del calcio, riusciamo oggi ad aiutare gente e a far sorridere bambini”

Grazie Sébastien e in bocca al lupo per il tuo futuro

“Crepi il lupo e grazie a voi di Footballnews24”

Source FootballNews24