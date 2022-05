Serie B, risultati 37a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Verdetti promozione tutti rinviati all’ultima giornata di campionato.

Perchè i giallorossi del Lecce non riescono a vincere sul campo del Vicenza una gara durata fino al 104’. Pugliesi in vantaggio con Strefezza a metà della ripresa. Incontro che però viene sospeso per una decina di minuti poiché Contini, l’estremo difensore biancorosso, rimane a terra dopo l’esplosione di un petardo. Nell’extra time ecco il pareggio di Diaw su calcio di rigore (con Gabriel che aveva neutralizzato il primo tentativo dal dischetto di Meggiorini, muovendosi però oltre la linea di porta avanti la battuta dell’attaccante) e, negli ultimi secondi, la rete della vittoria di Ranocchia con un sinistro dalla distanza.

Monza che balza al secondo posto della classifica grazie al 3-0, sugli scudi Mota Carvalho con una doppietta, sul Benevento.

Scivola invece al terzo posto la Cremonese che fra le mura di casa perde per 0-1 con l’Ascoli:…





