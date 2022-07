Fiorentina Primavera, Cosimo Guccione premia i viola per la Coppa Italia

L’Amministrazione Comunale di Firenze nella figura dell’Assessore allo Sport Cosimo Guccione ha consegnato ieri pomeriggio alla Fiorentina, presso la Sala D’Arme di Palazzo Vecchio, un prestigioso riconoscimento per la vittoria dell’ultima edizione della Coppa Italia Primavera.

Soddisfatto responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni a margine dell’evento: “Siamo felici per questo premio frutto di un risultato che ci ha fatto entrare nella storia, una vittoria che dedichiamo al presidente Commisso. In questa stagione abbiamo raggiunto anche le fasi finali dall’Under 13 all’Under 18 a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto da tutti gli staff. Il nuovo centro sportivo esprime quanto la società tenga al settore giovanile e sarà sicuramente un valore aggiunto per tutti, è un bellissimo regalo unico nel suo genere, da parte del nostro presidente”.