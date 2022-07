La US Pistoiese 1921 ha il piacere di comunicare l’avvenuta stipula dell’accordo con lo sponsor tecnico Magma Group Srl, il cui marchio “Magma” campeggerà quindi sull’abbigliamento sportivo del club nelle prossime cinque stagioni.

Magma Group è una giovane azienda specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico sportivo che fa della personalizzazione il suo fiore all’occhiello.

Nasce nel 2019 e diventa in poco tempo un punto di riferimento per lo sport Avellinese e per le squadre minori non professionistiche di tutto il territorio irpino.

L’azienda fornirà al club capi tecnici e di rappresentanza per tutte le sue formazioni, dalla prima squadra al settore giovanile.

L’articolo Magma nuovo sponsor tecnico proviene da US Pistoiese 1921.