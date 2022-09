Ritorno alla vittoria, Ikoné e Gonzalez stendono il Verona

La Fiorentina torna a vincere in campionato, cosa che non accadeva dalla prima giornata sulla Cremonese sospendendo le ansie di un periodo difficile dove non sono mancati scivoloni tra Serie A e Conference League.

Insomma una vittoria netta e meritata per un’inedita Fiorentina contro un Verona veramente troppo poco incisivo per impensierire il rinnovato 11 di Italiano.

Un 11 iniziale impensabile un mese fa ha fatto un piccolo ma importante passo per ritrovare l’umiltà (cit.) di questo gruppo #FiorentinaVerona pic.twitter.com/hUiwlGLWb9 — Andrea Trapani (@andtrap) September 18, 2022

I viola aprono le marcature con Ikoné al 13′, sbagliano un rigore con Biraghi al 26′ e chiudono il primo tempo con la sensazione di aver realizzato poco rispetto a quanto creato. Insomma, un film già visto ma con una nuova consapevolezza. Nella ripresa, dopo i primi 45 minuti caratterizzati dagli interventi decisivi di Montipò, i viola sono più cinici e decisi rispetto alle ultime gare.

Le emozioni non accendono il pubblico che si trova a perdere il fiato al primo pericolo del Verona quando Terracciano esce in tempo su Kallon vincendo l’1 contro 1. Allo scadere la parola fine: entrato da poco Nico Gonzalez mette la propria firma sul 2-0 definitivo, servito perfettamente in area piccola da Mandragora.

Gli highlights