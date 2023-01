Torna la Fiorentina, Lazio salvata dalla traversa nel recupero (1-1)

Sprazzi di bel gioco, quella bella Fiorentina vista raramente quest’anno è stata protagonista all’Olimpico. Anche a sorpresa, viste le premesse della settimana.

Non a caso, invece, il fatto che Italiano cambi molto rispetto all’ultimo ko col Toro. Le novità, dietro, sono Dodò in fascia a destra e Ranieri centrale. Davanti tornano Nico Gonzalez, Barak e Jovic. Bonaventura si abbassa vicino a Amrabat e Kouamé parte largo a sinistra. La soluzione ha funzionato: la squadra viola è riuscita ad essere aggressiva nel pressing, ha comandato il gioco nel primo tempo e ha messo in difficoltà i biancocelesti come poche volte era successo finora.

Gli higlights di Lazio – Fiorentina 1-1

La cronaca

La partita però era iniziata male per i gigliati. Ottavo minuto: corner battuto al centro che resta pericolosamente in area, è Casale il primo ad arrivarci con una zampata di destro, da posizione centrale. Uno a zero e primo gol con la maglia biancoceleste per l’ex Verona. I viola provano a riorganizzarsi, sono vicini al pari con Nico Gonzalez ma manca la concretezza necessaria. Anche Jovic pericoloso da fuori, Provedel è pronto.

Cambia la musica nel secondo tempo, la Fiorentina finalmente concretizza a inizio ripresa con il pareggio firmato da Nico Gonzalez con un bel mancino in un’azione creata assieme a Dodò. Immobile torna in campo nel finale (e sfiora il gol), mentre la Fiorentina nel recupero potrebbe addirittura vincerla: clamorosa traversa viola con Milenkovic a 20 secondi dalla fine.

Se Lazio manca l’opportunità di agganciare il secondo posto in classifica fermandosi sul pari, la Fiorentina rimane ancora nelle posizioni anonime della Serie A ma con un morale finalmente in crescita.

Tabellino

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj (26′ st Lazzari); Milinkovic-Savic, Cataldi (18′ st M. Antonio), Luis Alberto (18′ st Vecino); Pedro (26′ st Immobile), Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Patric, Gila, Romero, Bertini, Basic, Fares, Cancellieri. All.: Sarri

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Ranieri (39′ st Igor), Milenkovic, Biraghi; Barak, Amrabat, Bonaventura (28′ st Mandragora); Kouamé (1′ st Saponara), Jovic (39′ st Cabral), Gonzalez (29′ st Ikoné). A disp.: Cerofolini, Sirigu, Terzic, Venuti, Quarta, Duncan, Amatucci. All.: Italiano

Arbitro: Colombo

Marcatori: 8′ Casale, 4′ st Gonzalez.

Ammoniti: Zaccagni, Immobile (L), Kouamé, Saponara, Amrabat (F)