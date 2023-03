Un aprile impegnativo per la Fiorentina: tutti gli impegni dei viola

La Fiorentina si trova in una situazione impegnativa in cui dovrà affrontare nove partite importanti tra Serie A, Conference League e semifinali di Coppa Italia nel corso del mese di aprile.

È un periodo estremamente intenso per la squadra viola, che dovrà sfruttare al meglio le proprie risorse per ottenere risultati positivi.

L’allenatore Italiano avrà bisogno dell’apporto di tutti i suoi giocatori, in particolare di Terracciano dopo l‘infortunio di Sirigu, per affrontare questo tritacarne di partite impegnative. Nonostante ciò, c’è un senso di ottimismo che ci porta a credere in una buona performance della squadra. Infatti, la Fiorentina ha dimostrato di essere in grande forma nell’ultimo incontro contro il Lecce, con una brillante prestazione fisica e una grande motivazione.

La partita contro l’Inter, sabato 1° aprile ovvero il Natale laico dei viola in quanto giorno del compleanno di una bandiera come Antognoni, sarà un importante banco di prova per la Fiorentina. Inoltre, affrontare contemporaneamente la lotta per il recupero di posizioni in Serie A e gli ostacoli delle coppe, rappresenterà un segno di grande qualità per la squadra di Italiano.

La Cremonese dovrà essere superata in due gare, tra andata e ritorno, con la possibilità di raggiungere la finale di Coppa Italia (e la final 4 di Supercoppa in Arabia Saudita a gennaio 2024!), mentre il Poznan dovrà essere eliminato per accedere alle semifinali della Conference League, dove incontreranno la vincente tra Basilea e Nizza. L’obiettivo della Fiorentina è quello di convertire un aprile impegnativo in un maggio potenzialmente da… sogni a occhi aperti.