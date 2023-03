Stadio e PNRR, il punto del Sindaco Dario Nardella

La situazione legata allo stadio Franchi e al PNRR italiano continua a far parlare di sé.

Come noto, il Governo Italiano ha chiesto un mese di proroga per rispondere alle osservazioni dell’Unione Europea sul PNRR italiano, che riguardano anche i finanziamenti ai progetti sportivi di Firenze e Venezia. Oggi pomeriggio, ai margini di una conferenza stampa, il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha ribadito che il progetto dello stadio Franchi è “eccellente” e che hanno rispettato tutti i criteri stabiliti dal Recovery Plan. Inoltre, il sindaco ha espresso la richiesta di essere ascoltato dai servizi della Commissione Europea per un confronto diretto.

Ha anche chiesto al ministro Raffaele Fitto di incontrarsi al più presto con il sindaco di Venezia e il presidente dell’Anci De Caro per discutere del progetto. Nardella ha difeso l’utilizzo di finanziamenti pubblici per un bene pubblico come lo stadio Franchi, un patrimonio unico dei fiorentini. Il sindaco si è impegnato a non lasciarlo abbandonato a se stesso come lo stadio Flaminio di Roma.



Nardella ha anche sottolineato che molti stadi in Italia sono stati ristrutturati con soldi pubblici e che si spenderanno molti soldi pubblici per i Giochi Olimpici invernali del 2026. Il sindaco ha concluso dicendo che si sta lavorando con il governo italiano per risolvere la situazione e che il Comune continuerà a supportare la Fiorentina.