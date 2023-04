Stadio Franchi e sfida di Conference, Nardella rassicura tifosi e città

Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha rassicurato i tifosi della Fiorentina riguardo alla costruzione del nuovo stadio per la squadra viola e i relativi disagi. Durante la cerimonia di premiazione Spadolini, come riporta firenzeviola.it, Nardella ha dichiarato che ci sono in corso trattative con la società calcistica per trovare una soluzione che non costringa la Fiorentina a giocare lontano dal proprio territorio per due anni.

Tuttavia, il Sindaco non ha parlato del tema con il ministro del CPR in Toscana, bensì si è concentrato sulla questione della sicurezza urbana, un tema molto importante per i cittadini. Il Sindaco ha anche fatto sapere che avrebbe parlato con il ministro del pericolo rappresentato dalla partita di Conference contro il Lech Poznan.

Il Sindaco ha sottolineato l’importanza di proteggere la città di Firenze e il suo patrimonio mondiale durante la partita con i polacchi, affermando che la massima attenzione deve essere prestata per evitare il rischio di mettere a repentaglio la sicurezza della città e delle sue piazze.