Sono stati resi noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la trentaseiesima giornata del Campionato di Serie A TIM 2022/23.

Giovanni Ayroldi di Molfetta l’arbitro di Empoli-Juventus, Marco Bresmes di Bergamo e Pasquale Capaldo di Napoli gli assistenti; Matteo Marchetti di Ostia Lido il IV uomo; Daniele Doveri di Roma 1 il Var e Federico La Penna di Roma 1 l’Avar.

Le statistiche

Ayroldi ha diretto 30 gare in Serie A, 10 in questa stagione. Sette i precedenti con gli azzurri, con 3 pareggi, 1 vittoria e 3 sconfitte: nella stagione 2019/20 i pareggi in casa del Trapani per 2-2 e a Pescara, 1-1; nell’aprile del 2021 il successo casalingo per 4-2 contro il Brescia e nello scorso torneo la sconfitta per 2-0 sul campo della Roma e lo 0-0 casalingo contro lo Spezia; quest’anno ha diretto Empoli-Atalanta 0-2 e Empoli-Napoli, sempre 0-2, giocate entrambe al Castellani. Cinque i precedenti con la Juventus, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.