Si ricorda ai tifosi viola che la prelazione per l’acquisto del biglietto per Fiorentina-Basilea (per i possessori del pack 2 Coppe) è valida fino alle 14:00 del giorno 6 maggio 2023.

Per acquistare il biglietto online è possibile collegarsi al sito: bit.ly/BigliettiFiorentina2223

In alternativa, è possibile recarsi al Fiorentina Point, in via dei Sette Santi 28r (orario apertura 10:00-15:00) e completare l’acquisto in loco.