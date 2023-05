Serie C. Tutto quel che c’è da sapere sui play-out 2022-2023

Si riportano, in applicazione del Regolamento di cui al Com. Uff. n. 188/DIV di Lega Pro del 06.03.2023, gli

abbinamenti programmati delle gare dei Play Out nelle date e con gli orari d’inizio sottoindicati:



PLAY-OUT

GARE DI ANDATA – SABATO 06 MAGGIO 2023



GIRONE A



ALBINOLEFFE – MANTOVA Ore 17.00

TRIESTINA – SANGIULIANO Ore 16.30



GIRONE B



S. DONATO TAVARNELLE – ALESSANDRIA Ore 17.30



GIRONE C



GELBISON – ACR MESSINA Ore 15.00



GARE DI RITORNO – SABATO 13 MAGGIO 2023



GIRONE A



MANTOVA – ALBINOLEFFE Ore 17.00

SANGIULIANO – TRIESTINA Ore 17.30



GIRONE B



ALESSANDRIA – S. DONATO TAVARNELLE Ore 17.30



GIRONE C



ACR MESSINA – GELBISON Ore 15.00



Modalità di svolgimento



A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio dopo la gara di ritorno, per determinare la società

vincitrice si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincitrice la società in

migliore posizione di classifica al termine della regular season del Campionato Serie C.

Le società perdenti retrocederanno al Campionato di Serie D.

SANZIONI NELLE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT



Si riporta l’Art.19, comma 7 del C.G.S. riguardante le sanzioni per le gare di Play Off e Play Out:

Art. 19 comma 7 C.G.S.

“7. Per le sole gare di Play Off e Play Out delle Leghe professionistiche:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia;

b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo

l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in

tutto o in parte nelle gare di Play Off e Play Out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel

campionato successivo, ai sensi dell’art. 21, comma 6 e comma 7.”

Si precisa, inoltre, che tutte le squalifiche irrogate e non ancora scontate nel corso della regular season del

Campionato Serie C, devono essere scontate nella fase di Play Off e Play Out

COMUNICATO UFFICIALE N. 225/DIV del 28 Aprile 2023

