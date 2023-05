Coppa Italia, come avere i biglietti per la finale Fiorentina-Inter

Aperta la vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia tra Fiorentina ed Inter.

Questo l’url raggiuntibile: https://calcio.vivaticket.it/it/event/coppa-italia-frecciarossa-2022-23-fiorentina-inter-fiorentina-fan/207531

Di seguito le informazioni e i prezzi:

FIORENTINA VS INTER

Stadio “Olimpico” di Roma, mercoledì 24 maggio 2023 ore 21.00

PREZZI E MODALITÀ DI VENDITA

PREZZI

TRIBUNA Monte Mario €190

TRIBUNA Tevere €135

DISTINTI €50

CURVE €35

BAMBINI CHE NON ABBIANO COMPIUTO IL 6° ANNO DI ETA’ INGRESSO GRATUITO SENZA DIRITTO DI POSTO

Ai sostenitori della Fiorentina sono riservati i biglietti dei settori: Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud

FASI DI VENDITA PER I BIGLIETTI DESTINATI AI TIFOSI DELLA FIORENTINA

FASE 1. Vendita riservata ai sottoscrittori del pack due gare “Una poltrona per due..coppe”

dalle ore 14:00 di lunedì 8 maggio alle ore 10:00 di mercoledì 10 maggio.

I sostenitori della Fiorentina che hanno acquistato il “Pack a 2 gare” inserendo il numero della propria InViola Premium/Gold Card insieme alla data di nascita in formato GGMMAAAA, potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari siano possessori di Pack a 2 gare. Per ciascuno dovrà essere inserito numero tessera e data di nascita nel formato precedentemente indicato. (esempio: 061200000000-GGMMAAAA).

FASE 2. Vendita riservata oltre ai tifosi della FASE 1 anche tutti gli abbonati Fiorentina s.s. 22-23

dalle ore 14 di mercoledì 10 maggio fino alle ore 10:00 di venerdì 12 maggio.

Gli abbonati alle partite del campionato della Fiorentina per la S.S. 2022/23 inserendo il numero della propria InViola Premium/Gold Card insieme alla data di nascita in formato GGMMAAAA, potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari siano abbonati alle partite del campionato della Fiorentina per la S.S. 2022/23 . Per ciascuno dovrà essere inserito numero tessera e data di nascita nel formato precedentemente indicato. (esempio: 061200000000-GGMMAAAA).

FASE 3. Vendita riservata oltre ai tifosi della FASE 1 e FASE 2 anche ai possessori di InViola Premium/Gold

dalle ore 14:00 di venerdì 12 maggio fino alle ore 10:00 di mercoledì 17 maggio.

I sostenitori della Fiorentina in possesso della InViola Premium/Gold Card (sottoscritta entro l’11/05/2023) inserendo il numero della propria InViola Premium/Gold Card insieme alla data di nascita in formato GGMMAAAA, potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari siano in possesso della InViola Premium/Gold Card (sottoscritta entro l’11/05/2023) . Per ciascuno dovrà essere inserito numero tessera e data di nascita nel formato precedentemente indicato. (esempio: 061200000000-GGMMAAAA).

FASE 4. Vendita libera

dalle ore 14:00 di mercoledì 17 maggio fino a mercoledì 24 maggio.

N.B. Sospensione della vendita per motivi tecnici dalle ore 10:00 alle ore 14:00 del giorno 10 maggio

TITOLI DI ACCESO TIFOSI DIVERSAMENTE ABILI

dalle ore 14 di lunedì 8 maggio 2023 fino ad esaurimento posti.

I tifosi diversamente abili con certificato di Invalidità al 100% e che necessitano di assistenza continua (condizione che deve essere riportata sul certificato di invalidità) potranno richiedere i biglietti loro riservati.

L’accompagnatore dovrà essere obbligatoriamente maggiorenne.

I sostenitori della Fiorentina potranno accedere alla pagina Diversamente Abili per effettuare la richiesta. Il settore a loro riservato è Tribuna Tevere lato Sud.