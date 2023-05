Pistoiese: Play-Off, le info per il match al Melani

La società comunica ai gentili tifosi le modalità di acquisto dei biglietti per la prima gara dei Play Off Pistoiese – Corticella di domenica 14 maggio alle ore 16:00, presso tutti i punti vendita ETES d’Italia.

Quelli presenti nella provincia di Pistoia: Il Bar Il Corallo Via Dalmazia 275/A – Pistoia Tel. 0573/402010. Orari di apertura: 04:45 – 20:00 dal lunedì al venerdì – sabato 04.45 – 15.00 – domenica chiuso; Tabaccheria Pieri, via Cividale ang. Tripoli, 51016 Montecatini Terme (PT) – Orari di apertura tutti i giorni dalle ore 07:30-13:30 e 14:30-23:00.

La vendita aprirà giovedì 11 maggio ore 10.

PREZZI BIGLIETTI STADIO MELANI



Tribuna centrale: 45 €

Tribune Laterali Nord e Sud: 10€

Tribuna Laterale (ex Settore Orange): 10€

Tribuna Jolly: 10 €

Curva Sud Ospiti: 10 €

Curva Nord: €5

Ingresso gratuito per i nati dal 01/01/2012 in poi.

Si specifica ai tifosi abbonati che LA PARTITA NON FA PARTE DELL’ABBONAMENTO, valido solo per il campionato.

Orari apertura store e biglietteria presso lo stadio Marcello Melani:

Sabato 13 maggio ore 10-12 e 16 – 18(presso il botteghino della Gradinata)

Domenica 14 maggio ore 11 -16:45 (presso il botteghino della Gradinata)

I biglietti saranno nominativi (necessario documento d’identità per l’ingresso allo stadio) , si invita perciò i gentili tifosi a fare la prevendita per evitare code al botteghino il giorno della gara. Si ricorda inoltre che la vendita è abilitata online sul sito www.etes.it, chiusura per il settore ospiti alle ore 19 del giorno antecedente la gara.