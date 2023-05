L’impresa è fatta, da Basilea a Praga: Fiorentina ce l’hai fatta!

La Fiorentina compie l’impresa e si aggiudica la finale di Praga ribaltando lo scivolone del Franchi. Dopo la sconfitta subita al Franchi per 2-1, la squadra viola doveva compiere una vera e propria impresa in Svizzera. E così è stato. Il match si conclude con un 3-1 a favore dei viola, all’ultimo respiro prima dei rigori.

La squadra guidata da Italiano ha creduto in sé stessa e si è portata in vantaggio al 35° minuto grazie a Nico Gonzalez. Su un calcio d’angolo battuto da Biraghi, Gonzalez si eleva in cielo e buca Hitz con un colpo di testa imprendibile. Tuttavia, nel secondo tempo arriva il pareggio del Basilea che sembrava mettere a rischio le speranze della Viola. Al 55° minuto, Amdouni sfrutta un errore di Igor in area e, con freddezza, supera Terracciano con un preciso destro.

Nonostante il pareggio, la Fiorentina non si arrende e continua a lottare. E al 72° minuto, su un cross di Dodò, Nico Gonzalez si fa trovare pronto e, con un preciso sinistro in area, trafigge Hitz. La Fiorentina torna in vantaggio! I tempi regolamentari terminano con il punteggio di 2-1 a favore della squadra viola, e si va ai tempi supplementari.

Durante i supplementari, la Fiorentina spreca alcune occasioni con Jovic e Bonaventura. Inoltre, ci sono momenti di caos quando la partita viene sospesa per dieci minuti a causa del malore di un tifoso viola sugli spalti. Tuttavia, alla ripresa del gioco, la squadra viola riesce a trovare il guizzo decisivo grazie a Barak. È così che la Fiorentina conquista la vittoria e si qualifica per la finale a Praga!

Sarà la prima finale internazionale per la Fiorentina dopo 33 anni, un traguardo significativo per il club. Inoltre, questa storica qualificazione rende la Fiorentina la prima squadra europea ad aver disputato le finali delle quattro principali competizioni continentali: la Champions League, la Coppa delle Coppe, la Coppa UEFA (ora Europa League) e la Conference League.

La squadra e i tifosi possono festeggiare questa importante vittoria che conferma il talento e la determinazione della Fiorentina. Ora, l’attenzione si sposta sulla finale a Praga, dove i viola avranno l’opportunità di conquistare un trofeo europeo.