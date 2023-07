Conference League, le squadre più temibili per la Fiorentina

La Fiorentina, in attesa dell’ufficialità della partecipazione, può iniziare a studiare le possibili sfide nel prossimo play-off di Conference League. Il bis dello scorso anno.

Tutto bene? Attenzione, diverse squadre con blasone e tradizione potrebbero essere i prossimi avversari dei viola in questa competizione europea.

Tra le squadre che si sono già fatte conoscere nella passata edizione del torneo, ci sono il Twente, il Lech Poznan e il Basilea ma questi ultimi partono dalla sconfitta 3-1 dal Tobol nella gara d’andata del secondo turno.

Ma non sono solo queste squadre a costituire un possibile ostacolo per i viola. Il Fenerbahce e il Besiktas, rispettivamente seconda e terza forza dell’ultima SuperLig turca, potrebbero mettere in difficoltà la Fiorentina con il loro talento e la loro esperienza a livello europeo. Anche il Club Brugge, eliminato agli ottavi nell’ultima Champions League, è un club di rango europeo che potrebbe rappresentare una sfida impegnativa per i viola.

In Belgio troviamo il Gent, in Grecia il Paok Salonicco, due squadre con un discreto palmares nelle competizioni UEFA. Ma le sfide potenziali non si esauriscono qui. C’è anche il Legia Varsavia, secondo classificato in Polonia, che potrebbe mettere in difficoltà la Fiorentina con il suo gioco aggressivo e determinato. E non possiamo dimenticare Midtjylland e Ferencvaros, protagonisti nella scorsa Europa League, che hanno dimostrato di saper affrontare con grinta le sfide europee.

Guardando al terzo turno di qualificazione, ci sono altre squadre di prestigio che la Fiorentina potrebbe incontrare se dovesse superare il turno attuale. Da club come l’AZ Alkmaar, semifinalista della Conference League lo scorso maggio, alla Dinamo Kiev, passando – in ordine decrescente di difficoltà – per il Partizan Belgrado, l’Hajduk Spalato, il Rapid Vienna e gli Hearts of Midlothian, già avversari dei viola nella passata stagione.

Insomma, la strada verso la fase a gironi di Conference League potrebbe non essere affatto agevole per la Fiorentina. Sarà fondamentale per la squadra viola prepararsi al meglio e affrontare ogni sfida con determinazione e concentrazione. La lotteria dei sorteggi, che avverrà il 7 agosto a Nyon, ci dirà quale tra queste squadre sarà il prossimo ostacolo per la Fiorentina. Una cosa è certa: l’emozione e l’incertezza regneranno sovrane, e i tifosi dei viola saranno pronti a sostenere la loro squadra in ogni partita di questo avvincente percorso europeo.