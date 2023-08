Fiorentina testa di Serie ai Playoff di Conference League: avversari e sfide in vista

La Fiorentina può sorridere in vista dei Playoff di Conference League. Il risultato del Tobol contro il Basilea ha garantito ai viola il ruolo di testa di serie nel sorteggio che si terrà il 7 agosto. La sfida per l’accesso alla fase finale della competizione si terrà il 24 agosto (andata) e il 31 agosto (ritorno).

Grazie all’eliminazione degli svizzeri, la Fiorentina evita avversari temibili come Eintrach Francoforte, Lille e Aston Villa, e insidie come AZ, Brugge, Gent e Dynamo Kiev. Alcuni pericoli da tenere sotto controllo includono Osasuna, Bodo Glimt e Lech Poznan, ma la Fiorentina ha guadagnato un posto tra le 17 squadre meglio piazzate.

Nel discorso riguardante l’eventuale girone, la situazione è più complicata. La Fiorentina difficilmente sarà testa di serie e molto probabilmente si posizionerà nella seconda fascia. Sarà importante aspettare gli esiti degli altri due turni e il completamento delle partite per fare stime più precise.

Quando ci sarà il sorteggio per conoscere l’avversaria della Fiorentina

Il sorteggio delle partite valide per i Playoff si terrà lunedì 7 agosto. La Fiorentina farà parte delle 17 teste di serie, insieme a Eintracht, Lille ed Aston Villa. Fra le possibili avversarie, ci sono alcune squadre che la Fiorentina ha affrontato nella scorsa stagione di Conference League, come Lech Poznan, Twente, Hearts e RFS Riga. Altre squadre che potrebbero rappresentare una sfida più impegnativa per i viola sono Osasuna (se non riuscirà ad essere testa di serie), Rapid Wien, Hapoel Beer Sheva e Besiktas.

Dopo una stagione di crescita e con il desiderio di prendersi la rivincita della finale persa a Praga nella scorsa edizione, i viola guardano con fiducia ai Playoff di Conference League. La data cruciale del sorteggio avvicina i tifosi alla scoperta degli avversari che dovranno affrontare per realizzare il sogno di un successo internazionale.