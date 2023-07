La partita d’allenamento dei viola in famiglia tra Fiorentina e Primavera: rivedi la sfida integrale terminata 8-1 per la formazione di Italiano che hanno trovato il goal con le doppiette di Jovic, Sabiri e Terzic, oltre alle reti di Cabral e Brekalo, per gli Under 19 in rete Conti.

La partita