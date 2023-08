Fiorentina, chi parte e chi arriva: Guidobaldi da Recanati, Egharevba in prestito

Prima dell’amichevole con l’OFI Creta e in attesa dell’annuncio ufficiale per Beltran, di cui non mancano già i rilanci del canali social della Fiorentina, ecco una notizia che riguarda più il calciomercato del settore giovanile.

ACF Fiorentina ha da poco comunicato di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Guidobaldi dall’U.S. Recanatese e di aver ceduto alla stessa Società marchigiana, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Destiny Egharevba.