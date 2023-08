Allenamento congiunto con l’Angelana, decisivo Tanasa

La cronaca dal sito ufficiale della Pistoiese.

Un primo tempo di grande intensità quello al campo sportivo di Santa Maria degli Angeli. A fare da protagonista nei primi 20 minuti di gioco è la Pistoiese che trova una grande occasione da fuori con un tiro a giro di Oubakent, fermato da un decisivo Battistelli. In un buon momento per la squadra di Consonni, segna l’Angelana al 30′ di gioco con Ravanelli, dopo un contropiede insidioso della squadra umbra.

Quasi allo scadere della prima frazione di gioco fallo su Diodato in area. Dal dischetto parte Marquez che calcia su piedi di Battistelli segnando al 44′ di testa dopo la respinta del portiere.

Finisce il primo tempo sul risultato di 1-1.

Secondo tempo sempre incentrato sul piano fisico quello tra Angelana e Pistoiese. A portare in vantaggio la squadra Arancione è Tanasa con un tiro da fuori area al 9′ del secondo tempo. Buona presentazione per gli Arancioni che, con il supporto dei tifosi pistoiesi in trasferta, hanno gestito il risultato, evitando grossi pericoli nell’ultima mezz’ora. Triplice fischio, si chiude 1-2 l’allenamento congiunto a Santa Maria degli Angeli.

ANGELANA-PISTOIESE 1-2

ANGELANA (4-3-1-2): Battistelli (30’ st Rondoni); Pauselli (23’ st Vercillo), Bocci, Subbicini (40 st Sforna), Bolletta (18’ st Melillo); Ravanelli (35’ st Barili), Gabrielli (24’ st Lo Gelfo), Vitaloni (1’ st Sirci); Ventanni (13’ st Confessore); Colombi (10’ st Bartolini), Luparini (38’ st Rosati). A disp.: Sforna. All.: Cotroneo.

PISTOIESE (4-3-3): Valentini (Riccò 45′); Di Mino, Cudini, Salto, Di Matteo (21’ st Rossi); Costa (43’ st Gennari), Tanasa, Diodato (11’ st Ferrandino); Nardella (24’ st Diop), Marquez, Oubakent. A disp.: Ricco, Scartabelli, Niccolai. All.: Consonni.

ARBITRO: Berno di Foligno.

MARCATORI: 30’ pt Ravanelli (A), 44’ pt Marquez (P), 9’ st Tanasa (P).

Ammonito: Sirci (A). Angoli: 3-1 per la Pistoiese.

L’articolo proviene da US Pistoiese 1921.