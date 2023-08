Fiorentina, parola di Pradè: l’intervista

Il Direttore Sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha condiviso alcune dichiarazioni significative attraverso i canali ufficiali del club viola. Nel corso dell’intervista, ha affrontato diversi argomenti chiave.

Riguardo a un incontro informale con Bonucci, Pradè ha sottolineato che è stato un caso, poiché si trovava in bagno con la sua famiglia durante un pranzo. Tuttavia, ha notato che tra le varie personalità presenti, lui e Bonucci sono stati ripresi insieme.

Pradè ha lodato il “Viola Park”, evidenziando la sua eccezionalità e sottolineando che la differenza sta nei dettagli. Ha elogiato gli studi di alta qualità del club, attribuendo questo progresso al sostegno del presidente e della famiglia Commisso, che considera la base per un futuro progetto ambizioso.

Sul nuovo arrivo Nzola, Pradè ha espresso ottimismo riguardo al suo contributo. Ha descritto Nzola come un giovane motivato, sottolineando che l’allenatore Italiano lo conosce bene e prevede che darà soddisfazioni al club. Riguardo a Milenkovic, Pradè lo ha elogiato come una colonna fondamentale della squadra, evidenziando il suo rinnovo contrattuale come segno della sua importanza.

La situazione di Castrovilli – che ha rinunciato alla maglia numero 10 – è stata affrontata con sensibilità. Pradè ha spiegato che il giocatore si è sottoposto a un intervento riuscito e ha rassicurato sul suo recupero. Ha sottolineato che l’intera squadra è solidale con Castrovilli e si aspetta di vederlo tornare presto in campo.

In merito al futuro di Amrabat, Pradè ha delineato diverse possibilità. Ha indicato che se una soluzione soddisfacente per entrambe le parti verrà trovata, il club sarà contento. Se Amrabat dovesse decidere di trasferirsi altrove, la società rispetterà la sua scelta. Tuttavia, se dovesse rimanere, Pradè ha sottolineato l’apprezzamento per il suo impegno verso la maglia viola e il contributo alla squadra.

Riguardo a Beltran, Pradè ha rivelato che il club ha monitorato attentamente il giocatore. Ha menzionato l’attività di scouting nel mercato sudamericano e il buon rapporto con il presidente del River Plate che ha facilitato la trattativa. Ha elogiato la forza di Beltran e il suo crescente valore nell’ultimo anno.