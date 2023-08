Verso l’esordio a Marassi, Italiano prima del Genoa: i convocati

Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia dell’esordio in campionato, sui canali video della Fiorentina: “Si riparte carichi come sempre, siamo pronti per questa stagione sperando di avere soddisfazioni come in quella passata.”

I convocati dal tecnico Vincenzo Italiano per la trasferta di Genova:

1) AMATUCCI Lorenzo

2) AMRABAT Sofyan

3) BELTRÁN Lucas

4) BIRAGHI Cristiano

5) BONAVENTURA Giacomo

6) BREKALO Josip

7) COMUZZO Pietro

8) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

9) CHRISTENSEN Oliver (P)

10) DUNCAN Joseph Alfred

11) GONZÁLEZ Nicolás Iván

12) INFANTINO Gino

13) JOVIĆ Luka

14) KAYODE Michael Olabode

15) KOKORIN Aleksandr

16) MANDRAGORA Rolando

17) MARTINELLI Tommaso (P)

18) MARTÍNEZ QUARTA Lucas

19) MILENKOVIĆ Nikola

20) NZOLA M’Bala

21) PARISI Fabiano

22) RAMOS DE OLIVAIRA MELO Arthur

23) RANIERI Luca

24) SABIRI Abdelhamid

25) SOTTIL Riccardo

26) TERRACCIANO Pietro (P)