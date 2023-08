Oliver Christensen è viola, conosciamo il nuovo portiere della Fiorentina

Mancava solo l’ufficialità, è appena arrivata.

ACF Fiorentina ha appena comunicato di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Oliver Christensen dall’Hertha BSC.

Chi è Oliver Christensen

Christensen, nato a Kerteminde in Danimarca il 22 Marzo 1999, ha indossato in un’ occasione la maglia della sua Nazionale.

Entra nel mondo del calcio unendosi al Kerteminde Boldklub, prima di entrare nelle giovanili dell’Odense BK. Nel mese di ottobre del 2016, la prima grande occasione quando Christensen ha effettuato un provino al Manchester United. Due anni dopo, rimasto in patria, all’età di 19 anni, ha fatto il suo debutto da professionista nella Superliga danese con un pareggio 1-1 in trasferta contro il Brøndby IF.

Nella stagione 2019/20, Christensen ha raggiunto il suo apice diventando il portiere titolare dell’Odense BK. Ad agosto 2021, Christensen ha attraversato il confine tedesco per unirsi all’Hertha BSC nella Bundesliga. Il primo anno, nella stagione 2021/22 è rimasto in panchina, poiché gli sono stati preferiti Alexander Schwolow e Marcel Lotka. Tuttavia, è stato chiamato a difendere i pali nella doppia sfida di spareggio contro l’Hamburger SV, contribuendo a mantenere il club nella Bundesliga. Nella stagione 2022/23, con l’uscita di Schwolow e Lotka, Christensen è diventato il portiere titolare sotto la guida del nuovo allenatore Sandro Schwarz. Ha giocato 33 delle 34 partite, ma non è riuscito a evitare la retrocessione dell’Hertha BSC dalla Bundesliga.

Nel panorama internazionale, Christensen ha rappresentato la Danimarca nelle nazionali giovanili U18, U19 e U21, partecipando anche al Campionato Europeo U21 del 2021. Ha fatto il suo debutto con la nazionale maggiore nel novembre 2020 in un’amichevole contro la Svezia. Sebbene abbia fatto parte della squadra danese alla Coppa del Mondo 2022, non è sceso in campo durante il torneo.

