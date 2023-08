Kappa, le maglie dell’Empoli per la stagione 2023-2024

Empoli Football Club e Kappa®, sponsor tecnico azzurro, hanno presentato le versioni Home e Away della Kombat™ Pro 2024.

Il centro R&D Kappa ha reso omaggio alla storia dell’Empoli FC esaltando il colore identitario del club: l’azzurro.

Continua così la partnership tra Kappa® ed Empoli FC: l’accordo iniziato nella stagione 2018-2019 è stato rinnovato e continuerà fino alla stagione 2027-2028. Passione e appartenenza alla squadra, unite alla tecnologia KOMBAT™ Pro, si mettono al servizio dell’identità e della storia del Empoli FC.

Il kit home e il kit away

Il kit Home è composto da maglia, pantaloncini e calzettoni nella colorazione classica azzurra, con loghi Kappa® bianchi. Il kit Away invece è realizzato interamente in colorazione bianca, con loghi in azzurro. In entrambe le jersey il logo Empoli FC campeggia al centro della maglia, posizionato sotto il colletto che ha forma a V. Sul retro del colletto è presente il lettering #EMPOLIFC1920 a testimonianza delle profonde radici del Club.

Foto empolifc.com che ne detiene tutti i diritti

[Pubblicazione a solo uso editoriale]