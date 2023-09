Fiorentina-Atalanta, in vendita i biglietti per la gara di domenica 17 settembre

Dopo la sosta per le nazionali, la Fiorentina torna in campo allo Stadio Artemio Franchi, domenica 17 Settembre ore 18:00 per il match casalingo contro l’Atalanta valevole per la quarta giornata di Seria A Tim.

I biglietti per Fiorentina-Atalanta

Disponibili per questa gara le tariffe scontate RIDOTTO UNDER 6 (in TUTTI i settori dello stadio) e UNDER 14 (in TUTTI i settori dello stadio ad eccezione della Tribuna Vip e Onore). Dal 12 Settembre esclusivamente presso il Fiorentina Point (acquisto possibile anche telefonando al numero 055.571259).

Per questa gara è attiva la promozione per amici e parenti di ABBONATI PRO e ABBONATI EASY con sconti sul prezzo del biglietto (fino a 4 biglietti) rispettivamente del 20% e 10%. Inoltre, nel settore Curva Ferrovia è attiva la promo GENERAZIONE VIOLA che consente l’acquisto scontato di un minimo di 2 biglietti fino ad un massimo di 4. Per l’acquisto è necessaria una tessera InViola Premium/Gold Card.

I residenti nella provincia di Bergamo potranno acquistare esclusivamente i biglietti per il settore Ospiti il cui acquisto è riservato ai possessori di fidelity card del ATALANTA B.C. fino alle ore 19:00 del 16/09/2023.

I biglietti saranno acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina (https://bit.ly/FioTicket), presso il Fiorentina Point (https://bit.ly/FiorentinaPoint) in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket.

Per maggiori info, modalità di vendita e prezzi cliccare sul link (https://www.bigliettifiorentina.com/)