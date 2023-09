Nasce la Lucchese Futsal squadra di Calcio a 5

Da questa stagione sportiva la società rossonera parteciperà all’attività agonistica del FUTSAL, con un progetto che prevede inizialmente l’allestimento della Prima Squadra e, successivamente, quello di una Futsal School e un Settore Giovanile.

La collaborazione tra Lucchese 1905 e la nuova Lucchese Futsal nasce da una idea di Damiano Morotti, che sarà anche il responsabile del progetto Rossonero.



🗣️ “Una grande responsabilità, un progetto importante che affrontiamo con grande entusiasmo e tanta voglia di far bene. Il Futsal è uno sport in grande espansione , viverlo con i colori della città è un motivo di grande orgoglio per tutti noi”.

🗣️ “Abbiamo un gruppo di dirigenti unito e concentrato sull’obiettivo, quello di ampliare il movimento sul nostro territorio, lavorando per lo sviluppo dell’attività di base. Nella Stagione Sportiva 2023/24 saremo iscritti al campionato F.I.G.C. di Serie C2 con la Prima Squadra, e, a partire da dicembre inizieremo con le attività dei piu piccoli”.