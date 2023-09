Due punti persi a Frosinone, alla Fiorentina non basta un primo tempo da applausi

Cosa succede se non chiudi la partita? La Fiorentina di oggi ha la risposta.

La squadra di Italiano ha dominato la prima metà della partita: Sottil, Nzola e Parisi hanno sfiorato il vantaggio più volte, e poco prima del 20′, è stato Nico Gonzalez a rompere l’equilibrio segnando di testa su un preciso assist di Duncan, uno dei migliori in campo. Il Frosinone è sembrato piuttosto impotente in attacco, mentre la Fiorentina è stata più vicina al raddoppio, ma il primo tempo si è concluso con il punteggio di 1-0 a favore dei viola.

Basterebbe questa introduzione per raccontare cosa è successo al Benito Stirpe dove una Fiorentina che avrebbe meritato due o tre reti di vantaggio, nel secondo si è fatta riprendere. Non è una sorpresa per chi conosce il gioco del calcio. Tra le mille storie di questa partita Mbala Nzola che ha cercato in tutti i modi la prima rete con i viola essendo però è stato un po’ impreciso in fase di finalizzazione. I padroni di casa prendono leggermente coraggio, in realtà approfittano più di una squadra che non riesce più a dominare come nella prima frazione. Al 70′ arriva la beffa: cross di Caso deviato dalla destra, Soulè arriva sul secondo palo e batte Terracciano con un colpo di testa!

Due punti di troppo a Udine, due punti in meno oggi: una #Fiorentina ragioniera, con il bilancino dei (de)meriti — Andrea Trapani (@andtrap) September 28, 2023

Potremmo raccontare dei cambi, le altre storie nelle storie, ma non serve altro per chi fa la cronaca: la squadra di Italiano ha perso due punti, forse quelli che aveva incassato a Udine. Peccato.