Coppa Italia: via alla prevendita per Arezzo-Lucchese

Prenderà il via oggi, venerdì 29 settembre, alle ore 14:00 la prevendita dei biglietti per Arezzo-Lucchese, gara valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024, in programma allo Stadio Comunale “Città di Arezzo” martedì 3 ottobre alle ore 14:00.

In occasione di questa prima gara di coppa della stagione, saranno aperti al pubblico solamente il settore ospiti (riservato ai tifosi della Lucchese) e l’intera tribuna. Il costo sarà di € 10 a biglietto per ogni settore.

Questi gli orari dei punti vendita e i prezzi.

Point New Energy Gas e Luce

– dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00

– sabato dalle 10:00 alle 13:00

Tabaccheria del Bagnoro di Andrea Veri

– dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00;

– domenica dalle 8:30 alle 12:30

– chiuso il mercoledì

Vieri Dischi, Corso Italia 89

– dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30

Tabaccheria Francini, località Ponte a Chiani

– chiuso la domenica

Online sul sito Sport.Ticketone.it

– 24 h (L’acquisto online comporta una maggiorazione sul prezzo legata alle commissioni bancarie)

La biglietteria principale del “Città di Arezzo” aprirà invece alle ore 11:30 di martedì 3 settembre, giorno della partita.

I biglietti saranno in vendita fino all’orario ufficiale di inizio di ciascuna gara, sul canale web sport.ticketone e nei punti vendita ticketone.

Il settore Ospiti sarà invece in vendita fino alle ore 19.00 del giorno antecedente la gara.

INVALIDI 100%

Inviare richieste (nome, cognome, luogo e data di nascita, recapito telefonico, fotocopia del documento di identità sia del richiedente che dell’accompagnatore e certificazione medica del richiedente) alla mail elisa.panichi@ssarezzo.it

Le richieste dovranno arrivare entro e non oltre DOMENICA ORE 15.00. Le richieste pervenute oltre tale termine NON saranno prese in considerazione. Il numero di accrediti concesso è preordinato e a esaurimento.

Si ricorda che il biglietto è nominativo e per acquistarlo è necessario presentarsi con un documento di identità valido. Si consiglia di non aspettare l’ultimo momento per acquistare il proprio tagliando ma di raggiungere lo stadio per tempo al fine di evitare code e superare i controlli previsti dalle normative vigenti.