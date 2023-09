Genk-Fiorentina, i biglietti per la trasferta in Belgio

Non ci sono solo gli abbonamenti per il girone di Conference League tra i prossimi appuntamenti europei per chi tifa viola.

Dalle ore 15:00 di oggi, venerdì 15 settembre, e fino a mercoledì 20 settembre alle ore 10:00 saranno disponibili i biglietti per il settore ospiti della Cegeka Arena di Genk, per la trasferta di Conference League in programma giovedì 21 Settembre alle 18:45 tra KRC Genk vs ACF Fiorentina.

Modalità di vendita

– Dal 15/09 ore 15.00 prelazione abbonati “Pro” 2023/24

– Dal 16/09 ore 15.00 potranno acquistare anche gli abbonati “Easy” 2023/24

– Dal 18/09 ore 10.00 si aggiungono tutte le tessere InViola Premium/Gold in corso di validità

– Termine vendita 20/09 ore 10.00.

Al momento dell’acquisto verrà generata una ricevuta, che NON rappresenta il biglietto di accesso alla Cegeka Arena di Genk.

Il biglietto verrà inviato alla mail dell’account Vivaticket utilizzato per l’acquisto entro il 20/09.

I biglietti saranno acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina (https://bit.ly/FioTicket)