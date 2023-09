Dal Canto studia la Vis Pesaro, così la rosa della Carrarese

In vista della gara Carrarese-Vis Pesaro di domani sabato 16 dicembre, fischio d’inizio ore 18.30 allo stadio Dei Marmi-Quattro Olimpionici azzurri di Carrara , ecco le dichiarazioni di mister Alessandro Dal Canto.

Sul prossimo avversario:” La Vis Pesaro ha alcuni buoni calciatori, anche con trascorsi in serie A e tali da fornire le giuste garanzie. In avanti con Sylla hanno soluzioni di presenza fisica ma anche velocità. Non deve interessarci il momento, apparentemente avverso, dei nostri avversari. Ogni domenica si azzera tutto, non conta ciò che è stato fatto nella gara precedente. La nostra squadra è esperta per non cadere nell’ingenuitá di un qualche approccio alla gara che può essere sbagliato. La “fame” per portare la partita dalla propria parte sarà da entrambe le parti.”

Sull’ultima sfida ad Arezzo:”I ragazzi sono stati bravi a non disunirsi dopo l’iniziale svantaggio.

È emerso un carattere, una personalità ed una qualità che poi hanno consentito di girare dalla nostra parte gli esiti della partita contro una buona squadra che ha mantenuto intelaiatura dello scorso anno.

Non siamo stati sorpresi dalla loro aggressività, abbiamo saputo conviverci e rimanere sempre in partita cosi da ottenere tre punti legittimi.” Sulla condizione della squadra e situazione infortunati:” La rosa è in buona condizione in termini generali.

Morosini che ha subito un piccolo acciacco la scorsa settimana, è pienamente recuperato.” Sulla rosa e la possibilità di scelta: ”È da tempo che ribadisco quanto questa squadra sia forte ed abbia alternative importanti in tutti i reparti.

Questa possibilità voglio sfruttarla al massimo, deve essere un valore aggiunto.

Accadrà che potrà essere fatta dall’inizio o a gara in corso una scelta sugli interpreti senza una vera motivazione logica.

La mia gestione dovrà essere capace di saper rendere tutti coinvolti e tutti partecipi.

Proprio per questa ragione è possibile che già sabato metta in atto quanto espresso precedentemente, optando per variazioni ,perché no, in tutti i reparti perché ampia è la possibilità di scelta.”