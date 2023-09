Genk – Fiorentina, le pagelle dei viola

Le pagelle di Genk-Fiorentina 2-2.

Le pagelle dei viola al termine della gara pareggiata in Belgio contro il Genk. Male Christensen in porta. Dietro super prestazione di Ranieri, autore di una doppietta. Molte ombre anche nel reparto offensivo, dove sia Beltran che Nzola non hanno convinto.

I VOTI

Christensen: 4,5: Impacciato nelle uscite, non fa niente sui due gol. Nel finale invece di mantenere palla con la squadra palesemente in difficoltà effettua un rinvio veloce e per poco non arriva la sconfitta.

Biraghi: 6 Tanto impegno, tanta corsa. Si becca un giallo incomprensibile come tante delle decisioni arbitrali. 63’ Parisi: 6 Una mezz’ora ok per il giovane viola.

Milenkovic: 6,5 Nel finale salva un gol già fatto. Quando non ci è arrivato lui, ci ha pensato il palo a salvare la Fiorentina.

Ranieri: 7 Una doppietta e una gara quasi perfetta per il difensore gigliato.

Kayode: 6,5 Termina stremato nel finale, ma nonostante tutto non perde mai un colpo. Anche oggi una bu9na prestazione.

Duncan: 5.5 Nel finale perde McKenzie per la rete che costa il pareggio. A centrocampo non avrebbe demeritato, ma l’errore gli costa mezzo punto.

Mandragora: 6 A centrocampo in fase offensiva si vede poco. Gioca in maniera ordinata e finché in campo la Fiorentina soffre poco. 63’ Maxime López: 5 Non entra bene in partita, gioca male alcuni palloni e la sua prestazione non è entusiasmante.

Arthur: 6 Anche lui termina in riserva, ma nella sua zona di competenza fa abbastanza bene. Recupera tanti palloni e almeno fino al rovente finale tiene a bada le folate dei belgi.

Sottil: 6 Tanti dribbling nel primo tempo e alcune buone intuizioni in fase offensiva. 71’ Brekalo: 6 Nel finale tenta qualche giocata, ma il terzo gol non arriva.

Beltran: 5 Non convince. Davanti arrivano pochi palloni e non si vede quasi mai. 71’ Nzola: 5 Sbaglia un gol e perde numerosi palloni.

Gonzalez: 5,5 Partita complicata. Finisce il primo tempo infortunato. 1’ s.t. Kouamè: 6 Tanta corsa e tanta grinta, ma il gol non arriva.

All.: Italiano: 5,5 La Fiorentina rischia di perdere una gara che aveva in totale controllo. Ci sono da registrare molte cose in fase difensiva.