Udinese – Fiorentina 0-2, le pagelle dei viola

Le pagelle dei viola al termine della gara vittoriosa a Udine.

Terracciano super para tutto. Non convince Biraghi. Davanti ancora tante ombre.

Le pagelle

Terracciano: 8 Para tutto, salva su Tauvin in maniera incredibile.

Dodo: sv 6′ Kayode: 6,5 Il giovane viola anche oggi entra e fa la sua buonissima prestazione.

Quarta: 7 Dopo l’Atalanta segna anche contro l’Udinese. Oramai l’argentino ci ha preso gusto.

Ranieri: 6 Dietro solita prestazione da combattente, non molla mai.

Biraghi: 5 Gara opaca per il terzino gigliato che sbaglia tanto, come in occasione del gol sbagliato da Lucca.

Maxim Lopez: 5,5 A centrocampo ci si aspettava di più. 75′ Arthur: 6 Un buon spezzone di gara nel finale.

Mandragora: 5,5 Anche per lui a centrocampo tanta difficoltà. I giocatori bianconeri spesso lo sovrastano. 75′ Duncan 6 Anche lui entra bene in partita e nel finale è molto prezioso.

Kouamè: 6 Lotta in fase offensiva, ci prova e finisce stremato. 65′ Beltran 5,5 Entra ma non crea molto. 65′

Bonaventura: 7 Gol e assist. Ancora una volta Jack stupisce tutti.

Brekalo: 5,5 Davanti non è lucidissimo, nella ripresa cala molto. 65′ Milenkovic: 5,5 Troppe incertezze nel finale di gara.

Nzola: 5,5 Lotta e si batte, ma il gol resta un miraggio.