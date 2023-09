Ferrandino allo scadere: il derby è della Pistoiese

Il derby fra Aglianese e Pistoiese sorride agli arancioni. E’ Ferrandino a regalare all’Olandesina il successo quasi a tempo scaduto. Allo Stadio comunale “G. Bellucci” il risultato finale è di 2-1 in favore degli ospiti, che salgono così a quota 6 punti in classifica. Piscitella apre le marcature, poi nella ripresa segna Bocalon. Il match sembra destinato a terminare in parità, ma all’ultimo respiro ecco il sigillo decisivo di Ferrandino, che fa esplodere il settore riservato ai tifosi della Pistoiese.

LA CRONACA

Primo tempo – Il primo tiro della gara è firmato Ranelli, che manda il pallone alto. La partita è fin da subito maschia, ricca di falli e inevitabilmente lo spettacolo ne risente. Le conclusioni da una parte e dall’altra scarseggiano e per vedere il primo tentativo degli arancioni bisogna attendere il 26’, con Costa che non inquadra il bersaglio. Serve un episodio per rompere l’equilibrio ed è quello che succede al 28’: Difini, già ammonito, entra in ritardo su Ricco e rimedia il secondo cartellino giallo. A questo punto la Pistoiese è chiamata ad approfittare del vantaggio numerico e lo fa al 42’: il portiere locale Vilardi non trattiene una rimessa laterale di Salto e Piscitella è il più lesto di tutti nell’intervenire e firmare l’1-0 per i suoi. Prima dell’intervallo c’è tempo per un’altra chance per gli ospiti, con Marquez che, dopo aver vinto un contrasto con l’ex Viscomi, spara sopra la traversa.

Secondo tempo – La ripresa si apre con una buona occasione per Tanasa, che però calcia male. Al 54’ arriva la doccia gelata per la Pistoiese: sugli sviluppi di un angolo, la zuccata di Bocalon non viene trattenuta da Ricco e finisce in rete, per il pareggio dell’Aglianese. La risposta degli arancioni non si fa attendere: nel giro di poco, due conclusioni – una di Oubakent, l’altra di Piscitella – da dentro l’area neroverde vengono salvate alla disperata dalla retroguardia locale. Ancora Piscitella al 75’ va ad un passo dal nuovo vantaggio con un tiro che sfila sul fondo di un soffio. Si entra nella parte conclusiva di gara e anche l’Aglianese ha una grossa chance con Poli, murato da Davì. Ferrandino successivamente impegna Vilardi, che si salva in angolo. La partita sembra ormai destinata a concludersi in parità e invece al 94’ ecco il guizzo vincente: La Monica chiama in causa l’estremo difensore locale e sulla respinta Ferrandino gonfia la rete che vale il colpaccio della Pistoiese.