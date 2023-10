Fiorentina-Cagliari, partita cruciale per l’attacco viola. Sorpresa tra i convocati

Domani, al Franchi, si prospetta una sfida cruciale per la Fiorentina, che ospita il Cagliari di Claudio Ranieri. Il match riveste un’importanza fondamentale per i viola, sia per consolidare il loro recente periodo di buoni risultati in campionato, sia per giungere alla partita di giovedì contro il Ferencvaros in Conference League con l’umore alle stelle.

La Fiorentina si presenta all’appuntamento in uno stato di forma favorevole, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite casalinghe e un solo pareggio, che è maturato contro il Lecce. In campionato, la squadra di Vincenzo Italiano occupa attualmente la sesta posizione con 11 punti, frutto di due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta (contro la capolista Inter) nelle ultime cinque partite. Tuttavia, uno dei punti di attenzione rimane l’assenza di un apporto significativo in fase realizzativa da parte delle due punte arrivate durante l’estate: Nzola e Beltran. Sarà interessante vedere se questa partita potrà segnare una svolta per loro e per l’attacco viola nel suo complesso.

I CONVOCATI PER FIORENTINA-CAGLIARI

La lista dei convocati viola per la gara contro il Cagliari, presente a sorpresa anche il capitano Cristiano Biraghi infortunatosi a Frosinone.