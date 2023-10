Bologna-Empoli, tripletta di Orsolini e azzurri ko

Nella settima giornata di campionato l’Empoli esce sconfitto nella sfida con il Bologna, al Dall’Ara decide una tripletta di Orsolini.

Un risultato eccessivamente pesante e punitivo per quanto espresso e prodotto dagli azzurri nel corso della partita. Empoli in campo con il 4-3-2-1: mister Andreazzoli sceglie Ranocchia regista affiancato da Marin e Maleh; in attacco torna Caputo dall’inizio. Bologna con il 4-2-3-1: in avanti c’è Zirkzee come riferimento offensivo.

Al 4’ buona occasione per l’Empoli: corner da destra di Marin, attacco del primo palo di Ebuehi che costringe Skorupski alla parata. Replica del Bologna con Ferguson, sinistro murato. Di nuovo gli azzurri: riconquista alta di Maleh, tocco per Caputo che si aggiusta la conclusine e calcia da posizione defilata, si oppone Skorupski. Al 16’ ci prova Orsolini, sinistro alto. La gara è aperta, nessuno ricucia a proporre il proprio gioco offensivo. Quattro minuti dopo c’è bisogno di un grande Berisha per dire di no al tiro ravvicinato di Ndoye. Ma al 21’ il Bologna la sblocca con Orsolini, che in area di rigore si accentra e non perdona: 1-0. L’Empoli non ci sta. Iniziativa sulla corsia di destra, Baldanzi per Maleh: controllo e destro a pelo d’erba con la palla che centra la base del palo. Al rientro dal cooling break Baldanzi costringe Skorupski ad allungarsi alla sua destra. Attacca l’Empoli: Walukiewicz avanza fino alla trequarti avversaria, palla morbida per l’inserimento di Ebuehi, cross per Caputo che mette dentro di testa ma la rete è annullata per fuorigioco. Era, infatti, partito in posizione irregolare il laterale nigeriano. L’Empoli attacca con insistenza, il Bologna prova ad approfittarne negli spazi: Orsolini per Zirkzee, ancora Etrit bravissimo a respingere.

Si riprende con gli stessi ventidue e con gli azzurri in proiezione offensiva. Calcio piazzato di Marin di poco sopra la traversa. Preme l’Empoli: angolo di Razvan a cercare Caputo sul secondo palo, destro di Ciccio intercettato dal pugno di Skorupski. Al 58’ dentro Cancellieri e Fazzini per Cambiaghi e Ranocchia. Proprio Cancellieri si rende protagonista di un traversone insidioso mandato in corner da Skorupski. Sul successivo calcio d’angolo Ciccio manda fuori da buona posizione. Mentre il Bologna prima manca il raddoppio con Orsolini e poi, al minuto 66’, fa centro di nuovo con Orsolini. Mister Andreazzoli inserisce Destro per Baldanzi e Bastoni per Cacace. Il Bologna gestisce il vantaggio, gli azzurri si riaffacciano in avanti con un colpo di testa di Destro su cross di Maleh. Concessi sette minuti di recupero, al terzo di questi Orsolini realizza il definitivo 3-0. Prossima sfida venerdì al Castellani Computer Gross Arena con l’Udinese.

(testo da Empoli FC)

BOLOGNA – EMPOLI 3-0

BOLOGNA: (4-2-3-1): Skorupski; Corazza (67’ De Silvestri), Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro (54’ El Azzouzi), Freuler (67’ Aebischer); Orsolini, Ferguson, Ndoye (86’ Lykogiannis); Zirkzee (86’ Van Hooijdonk). All. Thiago Motta.

A disposizione: Gasperini, Ravaglia; Bonifazi, Fabbian, Urbanski, Karlsson.

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace (69’ Bastoni); Marin, Ranocchia (59’ Fazzini), Maleh; Baldanzi (69’ Destro), Cambiaghi (58’ Cancellieri); Caputo (79’ Shpendi). All. Andreazzoli.

A disposizione: Perisan, Stubljar; Ismajli, Bastoni, Guarino, Kovalenko, Grassi, Gyasi.

ARBITRO: Maresca di Napoli (Palermo/Margani; Santoro; La Penna)

MARCATORI: 21’, 66’ e 93’ Orsolini