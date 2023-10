Conference League, i biglietti per Fiorentina-Čukaricki

Tutte le informazioni utili per assistere alla seconda partita casalinga del Group Stage di Conference League 2023/24

Giovedì 26 Ottobre alle 21.00 la Fiorentina torna a giocare per la 3° giornata del Group Stage di Conference League, allo Stadio Franchi contro i serbi del Čukarički.

La vendita sarà divisa in tre fasi:

Dal 17/10 alle 15.00 e fino al giorno gara gli abbonati PRO potranno acquistare, fino ad un massimo di 4 biglietti, a tariffa scontata a loro dedicata.

potranno acquistare, fino ad un massimo di 4 biglietti, a tariffa scontata a loro dedicata. Dal 18/10 alle 10.00 e fino al giorno gara anche gli abbonati EASY potranno acquistare, fino ad un massimo di 4 biglietti, a tariffa scontata a loro dedicata.

potranno acquistare, fino ad un massimo di 4 biglietti, a tariffa scontata a loro dedicata. Dal 18/10 alle 15.00 si aprirà la vendita libera e sarà possibile per chiunque acquistare i biglietti per la partita al prezzo di prevendita.

Il giorno gara sarà attiva la tariffa Matchday, mentre per tutta la durata di vendita dei biglietti è disponibile la tariffa scontata per gli Under 14.

I biglietti saranno acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina https://bit.ly/FioTicket, presso il Fiorentina Point in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket.

Per maggiori info, modalità di vendita e prezzi nel dettaglio

INTERO PRELAZIONE ABBONAMENTI PRO* PRELAZIONE ABBONAMENTI EASY** INTERO MATCH DAY*** RIDOTTO UNDER 14**** Tribuna Vip TVA-TVB € 82 € 62 € 72 € 110 € 43 Tribuna D’Onore TOA-TOB € 59 € 51 € 56 € 91 € 36 Poltronissima PLA-PLB € 39 € 27 € 32 € 49 € 20 Tribuna Laterale TLA-TLB € 19 € 14 € 16 € 24 € 10 Tribuna Esterna TEA-TEB € 17 € 12 € 14 € 20 € 8 Part. Trib. Centrale PT 4-5-6 € 31 € 22 € 26 € 39 € 16 Part. Tribuna PT 3-7 € 26 € 19 € 22 € 33 € 13 Parterre Tribuna Laterale PT 1-2-8-9 € 17 € 12 € 14 € 20 € 8 Maratona Centrale MAC-MAD € 25 € 18 € 21 € 31 € 12 Distinti di Maratona MAB-MAE € 19 € 14 € 16 € 24 € 10 Maratona MAA-MAF € 17 € 12 € 14 € 20 € 9 Maratona Laterale MAL01-MAL02 € 16 € 11 € 13 € 19 € 8 Part. Mar. Coperto PMC 2-3-4-5 € 25 € 18 € 21 € 31 € 12 Part. Mar. Scoperto PM 1-2-3-4-5-6 € 17 € 12 € 14 € 20 € 8 Curva Ferrovia da S02 a S10 Settore non disponibile Curva Fiesole da N01 a N13 € 14 € 10 € 12 € 18 € 7 Settore Ospiti OS1 – OS2 € 18

https://www.bigliettifiorentina.com/