Inghilterra-Italia, i precedenti a Wembley per gli azzurri

Ottava volta per l’Italia a Wembley, dove finora gli Azzurri hanno vinto solo 2 volte: il 14 novembre 1973 la rete di Capello segnò la prima vittoria in casa dei ‘Maestri inglesi’, quella di Zola 24 anni dopo, il 12 febbraio 1997, decise la sfida valida per le Qualificazioni al Mondiale 1998, che comunque gli inglesi chiusero davanti costringendoci al play off con la Russia, poi vinto.

Finì 1-1 ai supplementari la finale di EURO 2020, che poi gli Azzurri vinsero ai rigori alzando il trofeo proprio nel tempio dei padroni di casa della fase finale del torneo. Italia e Inghilterra si sono affrontate 31 volte, con un bilancio in favore degli Azzurri: 11 vittorie a 9 e 11 pareggi e soprattutto 5 vittorie o passaggi del turno su 5 incontri nelle Fasi Finali di Europei (1980, 2012 e 2020) e Mondiali (1990 e 2014). Per l’Italia Londra è una sede tra quelle più frequentate all’estero: finora ci ha giocato infatti 17 volte. Per 8 volte con l’Inghilterra, poi 4 amichevoli con Brasile, Costa d’Avorio, Nigeria e Irlanda, una sfida delle Olimpiadi 1948 con la Danimarca, che eliminò gli Azzurri ai Quarti di finale e il ko nella Finalissima UEFA/Conmebol con l’Argentina.

L’Italia è scesa in campo in 6 impianti inglesi: Wembley (7), Highbury (Arsenal) nel 1934 e 1948, White Hart Lane (Tottenham) nel 1949, Upton Park/Boleyn Ground (West Ham) nel 2010, Emirates (Arsenal) nel 299 e Craven Cottage (Fulham) nel 2013 e 2014.

