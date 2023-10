D’Agostino: “Arthur? I principi di gioco di Italiano gli permettono di esaltarsi”

Gaetano D’Agostino, allenatore ed ex giocatore, tra le altre, di Roma, Udinese e Fiorentina, in quest’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di News.Superscommesse.it ha trattato diversi temi di Serie A.

In questo estratto, D’Agostino spiega il perché l’ex Juventus Arthur, centrocampista della Fiorentina, si è rivelato fondamentale per l’ottimo avvio in campionato della squadra di Italiano.

A proposito di registi come D’Agostino, è Arthur il segreto dell’ottimo avvio di stagione della Fiorentina?

“I segreti sono due: il talento brasiliano e Vincenzo Italiano. Sono i principi di gioco di quest’ultimo che permettono all’ex Barcellona di esaltarsi. Il tecnico, infatti, gli permette di essere protagonista nel suo credo calcistico, mettendolo in condizione di fare quello che le sue caratteristiche gli permettono. Mi riferisco alle imbucate, grazie ai tanti calciatori che la Fiorentina schiera davanti alla linea della palla. Principi di gioco che, ad esempio, nella Juventus non c’erano”.