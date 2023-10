Fiorentina: il pack per le prossime partite di campionato, Juve compresa

Le prossime settimane vedranno la Fiorentina impegnata su più fronti. I tifosi che vorranno sostenere la squadra e vivere tutte le emozioni del campo, potranno sottoscrivere il Pack per le prossime tre partite casalinghe di Campionato, assicurandosi il posto allo stadio con una scontistica vantaggiosa rispetto all’acquisto dei singoli biglietti.

Per sottoscriverlo è necessario essere in possesso di una InViola Premium\Gold Card in corso di validità.

COME ACQUISTARE IL PACK

Il pack consente di assicurarsi il posto allo stadio Franchi con una scontistica importante rispetto all’acquisto dei singoli biglietti in occasione di:

Fiorentina vs Empoli 23/10/2023 alle ore 20.45

Fiorentina vs Juventus 05/11/2023 alle ore 20.45

Fiorentina vs Bologna 12/11/2023 alle ore 15.00

Oltre alla tariffa Intero e Under 14 sarà disponibile la tariffa Promo Abbonato che consentirà di acquistare fino a 4 Pack con ulteriore sconto per amici degli abbonati.

Il Pack 3 gare sarà acquistabile sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina, presso il Fiorentina Point e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket.

Per maggiori info, modalità di vendita e prezzi clicca qui https://www.bigliettifiorentina.com/