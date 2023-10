Recanatese-Arezzo: via alla prevendita

E’ attiva la prevendita per la gara Recanatese-Arezzo in programma domenica 15 ottobre allo stadio ‘Nicola Tubaldi’ di Recanati con inizio alle ore 16.15.

I tagliandi del settore ospiti sono in vendita on-line sul sito www.vivaticket.com e presso i seguenti punti vendita:

-Tabaccheria Veri in località Bagnoro nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato con orario 9.30-12.30 e 16.00-19.00

-Punto SNAI in Via Trasimeno 2 da mercoledì a sabato con orario 10-20

-Punto SNAI in Via Cupa 34 a Castiglion Fiorentino da mercoledì a sabato con orario 10-20

Nei punti vendita sopra indicati è consentito il solo pagamento elettronico

Il costo del biglietto è di 12 euro più spese di commissione (10 euro over 67, donne ed under 18, ingresso libero per gli under 12) e la vendita terminerà sabato 14 ottobre alle ore 19.00.

