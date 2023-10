Under 21 vittoriosa con la Norvegia: segna Baldanzi, esordio per Kayode

L’Italia U21 ha ottenuto un’importante vittoria sul campo della Norvegia al “Druso” di Bolzano. Questa rivincita, giunta quattro mesi dopo l’amarissima eliminazione dalla fase finale dell’Europeo, rappresenta un segnale di rinascita per gli Azzurrini.

Un vibrante 2-0, con i gol di Tommaso Baldanzi e Francesco Esposito, entrambi autori del loro primo gol in Under 21, ha fatto esplodere di gioia i 5.500 tifosi presenti al “Druso” di Bolzano. Nonostante la Norvegia avesse collezionato sei punti in altrettante partite, segnando 14 gol e subendone zero, gli Azzurrini sono riusciti a infrangere questa striscia vincente e a guadagnare tre punti. Con questa vittoria, l’Italia ha raggiunto quota 7 punti in classifica, confermandosi come seconda contendente per la qualificazione all’Europeo, con l’Irlanda in testa a 9 punti.

La partita

Nunziata ha schierato dieci degli undici titolari che avevano battuto la Turchia a settembre. L’unico cambiamento è stato Bove al posto di Miretti. La gara è iniziata con un momento di raccoglimento in memoria delle vittime di Bruxelles, con l’Italia in campo con il lutto al braccio. Dopo una fase iniziale equilibrata, è stato Baldanzi a sbloccare il punteggio al 25′, segnando il suo primo gol in Under 21. La Norvegia ha cercato di rispondere, ma l’Italia ha mantenuto una difesa solida.

Nella ripresa, l’Italia è scesa in campo con ancora più determinazione e ha trovato il raddoppio dopo soli 22 secondi: Baldanzi ed Esposito hanno dimostrato grande intesa, con l’attaccante dell’Empoli che ha servito un assist perfetto al giovane classe 2005 dello Spezia, autore di un gol di pregevole fattura. Baldanzi, costretto ad uscire per un infortunio alla caviglia destra, ha lasciato il posto a Oristanio, che ha cercato di ampliare il vantaggio con un calcio di punizione al 16′. La Norvegia ha avuto alcune occasioni per accorciare le distanze, ma la difesa italiana e l’estremo difensore Desplanches hanno tenuto testa con determinazione.

L’esordio di Kayode

Nunziata ha effettuato alcune sostituzioni per gestire al meglio la partita, dando l’opportunità a Kayode di fare il proprio esordio con l’Under 21. Alla fine, gli Azzurrini hanno sfiorato il terzo gol con Oristanio, ma la parata di Sjøeng ha mantenuto il punteggio invariato.

ITALIA-NORVEGIA 2-0

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti (42′ st Kayode), Coppola, Pirola, Ruggeri; Bove (27′ st Fabbian), Prati, Ndour; Casadei (27′ st Miretti); Baldanzi (12′ st Oristanio), P. Esposito (42′ st Calafiori). A disp.: Zacchi, Ambrosino, Guarino, Bianco. All. Nunziata

NORVEGIA (3-4-3): Sjøeng; Løvik (32′ st Riisnæs), Opsahl, Hjelde; Zafeiris, Gulliksen (12′ st Oppegård), Arnstad, Møller Wolfe; Schjelderup (41′ st Nordås), Hansen-Aarøen, Mugisha. A disp.: Tangvk, Hopland, Roaldsøy, Holm, Aasgaard, Karlsbakk. All. Jalland

ARBITRO: Lardot (Belgio)

MARCATORI: 25′ pt Baldanzi, 1′ st P. Esposito

I prossimi impegni

Gli uomini di Nunziata torneranno in campo a novembre per due impegnative trasferte, prima a San Marino il 16 novembre e poi in Irlanda il 21 novembre. La vittoria contro la Norvegia ha dimostrato che l’Italia U21 è tornata in pista per cercare di raggiungere il prossimo Europeo con grande determinazione e spirito di squadra.