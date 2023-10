Lucchese, Tiritiello rinnova: tre anni da capitano

Un rinnovo importante per la Lucchese che conferma il proprio capitano Andrea Tiritiello per i prossimi tre anni. L’annuncio è arrivato dopo l’ad Ray Lo Faso aveva già anticipato il via alla notizia durante una conferenza stampa.

L’importante conferma di Tiritiello è stata condivisa sui canali social ufficiali della Lucchese, creando grande entusiasmo tra i tifosi. La grafica utilizzata per l’annuncio si è ispirata a uno dei film più famosi di Sylvester Stallone, “Over the Top,” conferendo un tocco di originalità e creatività all’annuncio. Un chiaro segno dell’entusiasmo della squadra per il proseguimento della collaborazione con il capitano.



Andrea Tiritiello ha dimostrato di essere un punto fermo per la Lucchese. Il suo contributo in campo e il suo ruolo di leader all’interno dello spogliatoio hanno reso evidente l’importanza di prolungare il contratto del giocatore.

Il capitano, oltre alle sue doti tecniche, incarna perfettamente lo spirito della squadra, dimostrando dedizione e passione per i colori rossoneri. I tifosi possono ora gioire per il fatto che Tiritiello continuerà a indossare la maglia della Lucchese, dando il massimo per portare la squadra a raggiungere importanti obiettivi.

Questo rinnovo rappresenta un passo importante nella costruzione della rosa della Lucchese, fornendo solidità e leadership in un momento cruciale della stagione. La società è determinata a compiere progressi significativi, e la firma di Tiritiello è una testimonianza di questa ambizione.

Con un capitano come Andrea Tiritiello al timone, la Lucchese può guardare fiduciosamente al futuro e alle sfide che verranno. I tifosi non vedono l’ora di vedere il loro leader difensivo in campo, pronto a guidare la squadra verso il successo.