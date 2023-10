Vincenzo Italiano, le sue parole alla previgilia del derby con l’Empoli

Il mister della Fiorentina, Vincenzo Italiano, si è espresso prima del derby con l’Empoli ai canali ufficiali della Fiorentina, sottolineando la preparazione della squadra e l’entusiasmo per la partita.

Italiano ha riferito che la squadra sta bene dopo la sosta internazionale per le nazionali, con tutti i giocatori rientrati dai loro impegni in buone condizioni. Insomma, la Fiorentina è al completo e pronta per la sfida contro l’Empoli.

Ha sottolineato l’importanza di non fermarsi e di dare il massimo in questa fase del campionato, sottolineando che le soste possono essere vantaggiose ma anche pericolose. Il mister ha inoltre commentato l’inaugurazione del Viola Park, definendo l’evento un momento straordinario che rafforza il legame tra la Fiorentina e i suoi tifosi.

Riguardo alla partita contro l’Empoli, Italiano ha evidenziato che l’avversario è stato sempre un osso duro da affrontare e che il cambio di guida tecnica nella squadra empolese li ha resi ancora più competitivi. La Fiorentina è determinata a prepararsi nei minimi dettagli per questa sfida delicata. Ha infine sottolineato l’importanza di mantenere l’entusiasmo e l’unità nel gruppo per affrontare il periodo fitto di partite che li attende.