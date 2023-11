Hall of Fame Viola, i premiati 2023

Il Museo Fiorentina, presenterà la decima edizione della “Hall of Fame Viola“, dedicata alla celebrazione dei Protagonisti della Fiorentina, alla quale parteciperanno le Glorie della Storia viola e le più importanti Autorità Sportive e Cittadine.

L’evento si svolgerà presso l’Auditorium “Cosimo Ridolfi” di Intesa Sanpaolo in Via Carlo Magno 7 a Firenze Martedì 21 novembre 2023 alle ore 20:30.

A seguito delle preferenze espresse dal Collegio del Marzocco, nella “Hall of Fame Viola” verranno accolti quest’anno:

– Hall of Fame Viola Categoria Giocatori: Guido GRATTON – Giocatore della Fiorentina dal 1953 al 1960, 215 presenze in viola, 31 reti, palmares: Campione d’Italia 1955-56, Coppa Grasshoppers 1957. Centrocampista moderno e duttile era colonna portante della Fiorentinapiù bella di sempre, quella degli immortali Campioni d’Italia 1955-56.

– Hall of Fame Viola Categoria Giocatori: Salvatore ESPOSITO – Giocatore della Fiorentina dal 1962 al 1972, 158 presenze in viola, 8 reti, palmares: Campione d’Italia 1968-69 e vincitore due volte del Torneo di Viareggio: da giocatore nel 1966 e da allenatore nel 1987. Grande protagonista nel centrocampo della Fiorentina “Ye-Ye” del secondo scudetto e prezioso allenatore per il settore giovanile viola.

– Hall of Fame Viola Categoria Dirigenti: Alberto BACCANI – Per tutti il “Professore”, una vita passata al servizio della Fiorentina, dai N.A.G.C. alla preparazione atletica fino alla fondamentale opera di riabilitazione e recupero per centinaia di giocatori viola.

– Hall of Fame Viola Categoria Giocatori: Angelo DI LIVIO – Giocatore della Fiorentina dal 1999 al 2005, 213 presenze in viola, 8 reti, palmares: Coppa Italia 2000-01, Campionato C2 2002-03. Protagonista assoluto della rinascita della Fiorentina dopo il fallimento del 2002, ha saputo rinunciare a tutto per riportare in alto Firenze.

Nel cinquantesimo anniversario della nascita del tifo organizzato in Curva Fiesole 1973-2023, verranno insigniti dell’onorificenza dell’ “Ordine del Marzocco” due giocatori che sono stati simboli indiscussi nei cuori degli Ultras Viola della prima Curva Fiesole:

– Ordine del Marzocco: Ezio SELLA – Giocatore della Fiorentina dal 1977 al 1980, 76 presenze in viola, 24 reti, “Ezio gol” giovaneattaccante lanciato da Mario Mazzoni, fondamentale il contributo delle sue reti per rimanere in Serie A nella stagione 1977-78.

– Ordine del Marzocco: Dino PAGLIARI – Giocatore della Fiorentina dal 1974 al 1975 e dal 1978 al 1980, 51 presenze in viola, 8 reti, attaccante grintoso e personaggio anticonformista in cui i giovani della Curva Fiesole si identificavano cantando il coro: “Lode a te DinoPagliari”.

Per la seconda edizione dello speciale premio: Bandiera del Calcio DA13, dedicato alla memoria di Davide ASTORI e conferito al Capitano di una squadra italiana che abbia vestito anche la maglia Azzurra, rappresentando sempre con la sua condotta un esempio di qualità morali e valori sportivi, verrà premiato:

– Bandiera del Calcio DA13: Giacomo BULGARELLI – Giocatore e Bandiera del Bologna dal 1955 al 1975, 492 presenze in rossoblù, 56 reti, palmares: Campione d’Italia 1963-64, Coppa Italia 1969-70 e 1973-74. Con la Nazionale Italiana Campione d’Europa 1968. Campione dentro e fuori il terreno di gioco, uomo e sportivo dai saldi princìpi, Bandiera della città di Bologna, rispettato e amato da tutti gli sportivi.

Il Museo Fiorentina è stato il primo, nel calcio italiano, ad inaugurare la propria Hall of Fame nel 2011 e i premiati della prossima edizione si aggiungono ai molti delle precedenti edizioni:

Antognoni, Bernardini, Biagini, Brizi, Chiappella, Fantappiè, Hamrin, Pandolfini, Parenti, Parigi, Pizziolo, Ridolfi, Riganò, Righetti, Staccione. Bandini, Befani, Borgonovo, Ciuffi, De Sisti, Galli, Julinho, Magnini, Orzan, Paroli, Pesaola, Sarti, Tanturli, Valcareggi, Virgili, Zeffirelli. Albertazzi, Baglini, Batistuta, Contratto, Mazzoni, Merlo, Segato. Artusi, Cervato, Chiarugi, Csapkay, Mantovani, Toldo, Ugolini, Valenti, Volk. Masieri, Menti, Montuori, Raveggi, Superchi, Toni. Chiesa, Dunga, Ferrante, Mencucci, Robotti, Rosetta. Albertosi, Astori, Baccani, Bertoni, Boni, Galdiolo, Maraschi. Castelletti, Franchi, Germogli, Graziani, Mondonico, Roggi, Ranieri,Paloscia, Carpanesi, Desolati, Pin, Frey. Per il premio Bandiera del Calcio DA13: Riva.

Con questo prestigioso riconoscimento il Museo Fiorentina desidera rendere indelebili nel tempo le gesta dei grandi protagonisti dellastoria viola, una storia costruita grazie all’impegno e alla passione che li hanno contraddistinti, per maggiori informazioni visitate il sitoweb ufficiale: www.museofiorentina.it

La manifestazione si svolge con il patrocinio di: CONI, FIGC, Lega Calcio Serie A, Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze.