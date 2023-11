A Sassari stage della Rappresentativa di Serie C now

E’ in programma martedì 21 novembre, a Sassari, il secondo stage “isole” per la Rappresentativa di Serie C NOW guidata dal commissario tecnico Daniele Arrigoni.

I giovani della Lega Pro si raduneranno allo stadio “Vanni Sanna” via Giuseppe Romita e dopo la riunione tecnica, alle 16.30, è in programma la gara amichevole a ranghi contrapposti per le categorie Under 16 e Under 17. Alle 17.45 via al test in famiglia della categoria Under 15,

Successivamente, dalle 18.45 al “Padiglione Tavolara” (via E.Tavolara a Sassari) si terrà un dibattito sull’ “Importanza del settore giovanile nel calcio moderno, in modo specifico in Lega Pro”.

Parteciperanno il vicepresidente vicario di Lega Pro, Gianfranco Zola. Il presidente della Torres, Stefano Udassi e il commissario tecnico e selezionatore della Rappresentativa di Lega Pro Daniele Arrigoni. Il dibattito sarà moderato dal giornalista e consigliere nazionale Ussi Mario Frongia.

Questi i convocati per lo stage di Sassari:

Under 17 e Under 16

Portieri: Cristian Petricciuolo (2007, Torres), Lorenzo Manzato (2007, Torres), Michael Coscione (200, Olbia)

Difensori: Matteo Putzu (2007, Olbia), Mattia Marini (2007, Olbia), Luca Ghisu (2007, Olbia), Alessandro Bertini (2008, Olbia), Lorenzo Carlo Baldari (2007, Torres), Guido Alberti (2007, Torres), Mattia Mulas (2007, Torres), Paolo Pinna (2007, Torres)

Centrocampisti: Giovanni Linaleddu (2007, Olbia), Nicolò Cassitta (2007, Olbia), Andrea Rusani (2008, Torres), Marcello Sotgiu (2007, Torres), Gabriele Carboni (2007, Torres), Gabriele Troncone (2007, Torres), Francesco Lucca (2007, Torres)

Attaccanti: Giuseppe Tanda (2007, Olbia), Nicolò Peciarolo (2007, Olbia), Mattia Muzzu (2007, Olbia), Gabriele Mura (2007, Olbia), Andrea Marrazzo (2007, Olbia), Francesco Mamia (2008, Olbia), Alessio Becciu (2007, Torres), Paolo Carta (2007, Torres), Mario Trogu (2008, Torres), Andrea Fois (2008, Torres), Davide Masala (2007, Torres)

Under 15

Portieri: Cristiano Onori Bombaci (Torres), Christian Columbano (Olbia), Giuseppe Antonio Formola (Torres), Klym Canu Golubenko (Olbia)

Difensori: Gioele Marzeddu (Torres), Antonio Fadda (Torres), Mirko Zaru (Olbia), Francesco Casula (Olbia), Daniele Palazzo (Olbia), Andrea Ferarresi (Torres), Cristian Macciocu (Torres), Antonio Giuseppe Desole (Torres), Mattia Dedola (Torres)

Centrocampisti: Daniele Arbus (Olbia), Ismaele Sale (Olbia), Ludovico Baltolu (Olbia), Matteo Pileri (Olbia), Lorenzo Canu (Torres), Ignazio Pinna (Torres), Gian Piero Silvetti (Torres)

Attaccanti: Emanuele Littera (Olbia), Gabriele Biancu (Olbia), Riccardo Contu (Olbia), Riccardo Spano (Olbia), Davide Cirina (Torres), Matteo Dessena (Torres), Alessio Pietro Pala (Torres)

Staff