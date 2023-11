Italiano felice: “La fame ha fatto la differenza”

Dopo la vittoria fondamentale contro il Bologna, l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha tenuto una conferenza stampa commentando la prestazione della sua squadra.

Il tecnico ha sottolineato il valore morale, la crescita in classifica e la soddisfazione di aver battuto una squadra forte come il Bologna. “La fame di portare a casa il risultato oggi ha fatto la differenza”, ha affermato Italiano, sottolineando l’importanza di questo spirito combattivo.

Rispondendo alla domanda su cosa lo rendesse più contento tra queste vittorie e i punti persi in passato, Italiano ha riconosciuto il rammarico per le partite precedenti, ma ha evidenziato la determinazione e la fame di risultato mostrate oggi dalla sua squadra.

Sul fronte delle difficoltà a destra, Italiano ha spiegato la sua scelta tattica di inserire Ikoné per dare vivacità e come questo abbia influenzato positivamente nel secondo tempo, conducendo anche al calcio di rigore decisivo.

Riguardo all’aspetto mentale della squadra, Italiano ha sottolineato che fa “troppo la differenza” e ha evidenziato il fatto che la Fiorentina ha prevalso in questo aspetto cruciale, soprattutto contro un avversario come il Bologna, in grande forma e fiducia.

Infine, Italiano ha parlato del supporto dei tifosi allo stadio, sottolineando l’importanza della Fiesole come spinta nei momenti difficili. Ha dichiarato che il clima allo stadio è stato un elemento positivo, affermando che se questo sostegno sarà costante, la squadra potrà mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Concludendo, si è detto contento di aver regalato questa vittoria alla gente di Firenze.