I due tenori viola regalano tre punti, alla Fiorentina il derby con il Bologna

Detto, fatto. La Fiorentina ha saputo rialzarsi e ottenere una vittoria fondamentale al Franchi contro il Bologna, interrompendo la serie di tre sconfitte consecutive in Serie A.

La partita è stata un susseguirsi di emozioni, decisa – come a Napoli – dai due talenti più decisivi di questa squadra: Bonaventura e Nico Gonzalez.

Poche sorprese nei due undici, Italiano è costretto a scegliere Nzola mentre sulle fasce manda il 10 argentino e Kouamé.

Nel primo tempo, la Fiorentina è passata in vantaggio grazie a un gol magistrale di Bonaventura al 17′, ma il Bologna ha risposto con decisione, pareggiando le sorti con un rigore trasformato da Zirkzee al 33′. Proteste per il fallo di mano, abbastanza naturale, di Parisi ma VAR e Maresca non cambiano idea. Nonostante numerose opportunità da ambo le parti, compresa una rete annullata per fuorigioco a Orsolini negli ultimi secondo della frazione, il primo tempo si è concluso con un pareggio di 1-1.

Il secondo tempo ha portato con sé il momento decisivo. Appena iniziata la ripresa, Ikoné è stato steso in area da Kristiansen, guadagnando un calcio di rigore. Nico Gonzalez si è presentato sul dischetto con freddezza, calciando con precisione e riportando la Fiorentina in vantaggio 2-1 al 48′.

In particolare, nel finale, Terracciano ha compiuto un intervento provvidenziale su un colpo di testa di Ferguson.

Gli highlights

La vittoria permette alla Fiorentina di salire a 20 punti in classifica, superando il Bologna e guardando con ottimismo alle sfide future. Per gli emiliani, si interrompe una serie di 10 risultati utili consecutivi.