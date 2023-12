Celeste Pin, una nuova maglia per il Viola Park

Un gesto che riscalda il cuore dei tifosi viola grazie allagenerosità da parte di Celeste Pin.

La Società viola ha annunciato con gioia di aver ricevuto in dono la maglia utilizzata da Pin nella partita dedicata a Stefano Borgonovo, un dono che verrà ora onorato con l’esposizione al Bar Maglia Viola.

La partita per Stefano Borgonovo, leggenda indimenticabile della Fiorentina, ha toccato il cuore di tutti i tifosi viola, e la maglia di Celeste Pin diventa ora un simbolo tangibile di quel momento carico di emozioni. Il Bar Maglia Viola, cuore pulsante della passione all’interno del Viola Park, avrà l’onore di ospitare questo pezzo di storia calcistica, offrendo ai tifosi l’opportunità di avvicinarsi ancora di più a uno degli episodi più commoventi della stagione.

La Fiorentina ha quindi ringraziato pubblicamente Celeste Pin per questo gesto significativo. La maglia, oltre a rappresentare un ricordo indelebile della partita dedicata a Borgonovo, diventa anche un ponte tra i giocatori e i tifosi, un segno tangibile della forza dell’unione e della passione che circonda la squadra.

Esporre la propria maglia viola al Viola Park

Il club invita tutti coloro che possiedono maglie rare e esclusive a seguire l’esempio di Celeste Pin. I tifosi che vogliono condividere le proprie maglie possono farlo concedendo l’esposizione presso i Bar del Viola Park. Un’opportunità unica per mostrare al mondo la propria collezione e contribuire a creare un legame sempre più forte tra la squadra e la sua straordinaria tifoseria.

Il Bar Maglia Viola continua così a crescere come punto di riferimento non solo per la storia calcistica della Fiorentina, ma anche per la passione e la generosità dei suoi tifosi. Un luogo dove ogni maglia racconta una storia, un ricordo, e contribuisce a tessere la trama di una comunità unita dalla stessa passione viola.